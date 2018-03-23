Два представителя «Юго-Запада» поборются в марте за участие в чемпионате Абилимпикс

На днях в образовательном комплексе «Юго-Запад» состоялся внутренний отборочный этап к чемпионату Абилимпикс среди претендентов на участие в компетенции «Адаптивная физическая культура». Об этом сообщается на сайте образовательного комплекса.

В спортивном зале подразделения «Ульяновское» соревновались претенденты на участие в отборочном этапе чемпионата Абилимпикс в компетенции «Адаптивная физическая культура» от площадок «Академическое», «Севастопольское» и «Ломоносовское» под руководством опытных наставников Завязкиной Е. М., Макаровой Т. А., Терихович В. А., Красновой Т. А.

Участники соревнования выполняли задания по организации занятия методом круговой тренировки по баскетболу. В качестве волонтеров выступили студенты 1 и 2 курса подразделения «Ульяновское».

Результаты внутреннего отборочного этапа оценивало строгое жюри, в составе которого были эксперт Абилимпикс по компетенции «Адаптивная физическая культура» Васильева А. А. и руководитель физического воспитания Королев Д. В. В сильнейшей борьбе право выступить в апреле 2018 года на отборочном этапе чемпионата Абилимпикс к региональному московскому этапу получили 2 участника от образовательных площадок «Севастопольское» и «Ломоносовское».