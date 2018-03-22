Расизм и насилие на футболе — Решила ли Россия в преддверии чемпионата мира проблему хулиганов?

Эти кадры шокировали всех: жестокие русские хулиганы, организованные едва ли не по-военному, избивали английских болельщиков во время чемпионата Европы 2016 года во Франции. Это были крупнейшие за последние 20 лет беспорядки, произошедшие в ходе крупного международного футбольного турнира, и они вызывают опасения, что и предстоящий «мундиаль», который состоится на родине этих хулиганов, будем омрачен массовыми драками. Однако российские власти обещают, что события двухлетней давности во Франции не повторятся, и готовы принять жесткие меры, чтобы сдержать слово. Похоже, что времена, когда депутаты Государственной Думы восхищались боевитостью российских фанатов, остались в прошлом.

Предстоящий турнир слишком важен, в частности, для внешнеполитического имиджа Владимира Путина , который только что с новым рекордом победил на президентских выборах. Эксперты напоминают в этой связи о том, как тихо и мирно прошел розыгрыш Кубка Конфедераций в прошлом году. Весьма своевременно в преддверии «генеральной репетиции» ЧМ-2018 были ужесточены законы, грозящие хулиганам многомесячными тюремными сроками, большими денежными штрафами и запретами на посещение стадионов. Во время Кубка Конфедераций никаких инцидентов зарегистрировано не было.

Между тем, в «черном списке» властей числятся более 400 хулиганов. Кстати, их имена можно найти в интернете. «Те, кому доступ на стадионы закрыт, не смогут попасть туда», — заверил глава Организационного комитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин

Выходки российских хулиганов в Марселе в 2016 году вынудили власти занять жесткую позицию. Так, российский спецназ вскоре после чемпионата Европы буквально «в прямом эфире» телевидения задержал предполагаемого организатора тех бесчинств Александра Шпрыгина , а возглавляемое им Всероссийское объединение болельщиков было запрещено. Болельщик московского «Динамо» Шпрыгин считается одним из главных действующих лиц среди всех российских «ультрас» и имеет к тому же связи с политическими кругами.

В преддверии ЧМ Шпрыгин, имеющий прозвище «Каманча», выступает в роли тихого-спокойного лидера российского фан-движения. «Думаю, что меры безопасности в ходе турнира будут на высшем уровне, и повторение тогдашних событий в Марселе совершенно невозможно», — сказал 40-летний Шпрыгин в интервью немецкому информационному агентству ДПА. Для разговора он выбрал весьма неоднозначное место: Brawler’s Pub на юго-западе Москвы — заведение, в котором традиционно собираются хулиганы от футбола.

Шпрыгин уверяет, что правоохранительные органы держат фанатов под контролем. При малейших инцидентах подозреваемых немедленно задерживают. «Полиция на все происшествия реагирует очень жестко». Поэтому он не видит никакой опасности для иностранных гостей предстоящего турнира. При этом Шпрыгин не скрывает, что нравы в российской фанатской среде суровы. «Они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, в том числе боевыми искусствами», — поясняет он.

Представления о футбольных фанатах как о пьяных толстых мужиках, каковыми были английские хулиганы в 1980-х годах, давно уже устарели. Это касается и России. О современных фанатах скорее можно сказать, что они придерживаются ультра-правых и ультра-националистических взглядов. На трибунах стадионов нередко можно увидеть различные символы право-радикального толка. Часто фанаты нападают на мигрантов из Средней Азии и с Кавказа.

Самыми радикальными считаются фанаты московских команд «Спартак» и ЦСКА, между которыми регулярно случаются стычки и драки с участием десятков и даже сотен человек. Дурной славой пользуются также фанаты «Зенита» из Санкт-Петербурга. Однако «ультрас» встречаются и среди болельщиков небольших клубов вроде «Урала» (Екатеринбург) или «Арсенала» (Тула).