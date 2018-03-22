Вячеслав Быков: В ближайшее время я не планирую возобновлять тренерскую карьеру

— Пока я этот вопрос оставлю без ответа. У меня есть определенные обязательства, через которые я не могу переступить. Эти обязательства касаются и спортивной деятельности тоже, потому что я нахожусь в попечительском совете клуба, и у нас есть задачи, которые мы должны решать. И я в том числе взял на себя определенную роль в этом. Но, к сожалению, эту роль я выполняю не в России. Можно сказать, что в ближайшее время я не планирую возобновлять тренерскую карьеру.

Сейчас в связи с тем, что идет плей-офф КХЛ и некоторые команды уже сыграли или доигрывают серии, будет очень много спекуляций на эту тему. Я считаю, что эта информация — тоже спекуляция. Может, кто-то и хотел бы меня видеть на этом посту, но это все слухи, — передает слова Быкова РИА «Новости»

Ранее президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что не связывался с тренером Вячеславом Быковым на предмет работы в команде.

Напомним, что Быков тренировал ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА и сборную России.