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Иньеста: «Ближайшие выступления за сборную Испании и „Барселону“ могут стать для меня последними»
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Иньеста: «Ближайшие выступления за сборную Испании и „Барселону“ могут стать для меня последними» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не исключает вероятности ухода из клуба и завершения карьеры в сборной Испании.
"Рано или поздно это время наступит. Сейчас я все еще получают удовольствие от того, что делаю. Впрочем мне нужно принять решение, в котором я буду полностью уверен. У меня есть несколько недель для принятия решения. Оно будет одним из самых важных в моей жизни. Самым важным было решение перейти в «Барселону».
Для меня это непростая ситуация. Я уже возрастной футболист и у меня есть заманчивый вариант. Но если у меня не будет травм, то в ближайшие два года сложно представить, что меня не будет в стартовом составе «Барселоны».
Я рассматривают варианты переход в другой клуб, который не будет пересекаться с «Барселоной». Ближайшие выступления за сборную Испании и «Барселону» могут стать для меня последними", — приводит слова Иньесты AS.
Ранее сообщалось, что «Тяньцзинь Цюанцзянь» готов платить 33-летнему Иньесту зарплату в размере 35 миллионов евро в год.
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