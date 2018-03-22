В Махачкале открыли новый спорткомплекс для занятия единоборствами

В столице Дагестана открылся новый спорткомплекс Pride Fighter для занятия спортивными единоборствами и боевыми искусствами. В здании площадью 500 квадратных метров смогут тренироваться как профессионалы, так и любители спорта.

Спорткомплекс расположен в центре города, на улице имени Генерала Омарова. Помимо спортивных залов, в нем также есть тренерская комната, медицинский и методический кабинет, буфет, раздевалка и душевые.

«В новом спорткомплексе Pride Fighter есть все необходимое для занятий спортивными единоборствами и боевыми искусствами — залы для тренировок и соревнований, тренажерный зал. Прежде всего, там будут тренироваться профессиональные спортсмены, но также база будет доступна для всех жителей города, студентов», — рассказал ТАСС председатель махачкалинского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов

Он отметил, что проект реализован полностью на частные средства. При этом городские власти будут оказывать поддержку со спортивным инвентарем и оборудованием для регулярного тренировочного процесса.