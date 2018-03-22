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В Махачкале открыли новый спорткомплекс для занятия единоборствами
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В Махачкале открыли новый спорткомплекс для занятия единоборствами 

«Это Кавказ» 1 час назад
В столице Дагестана открылся новый спорткомплекс Pride Fighter для занятия спортивными единоборствами и боевыми искусствами. В здании площадью 500 квадратных метров смогут тренироваться как профессионалы, так и любители спорта.
Спорткомплекс расположен в центре города, на улице имени Генерала Омарова. Помимо спортивных залов, в нем также есть тренерская комната, медицинский и методический кабинет, буфет, раздевалка и душевые.
«В новом спорткомплексе Pride Fighter есть все необходимое для занятий спортивными единоборствами и боевыми искусствами — залы для тренировок и соревнований, тренажерный зал. Прежде всего, там будут тренироваться профессиональные спортсмены, но также база будет доступна для всех жителей города, студентов», — рассказал ТАСС председатель махачкалинского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов.
Он отметил, что проект реализован полностью на частные средства. При этом городские власти будут оказывать поддержку со спортивным инвентарем и оборудованием для регулярного тренировочного процесса.
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