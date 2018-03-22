«Локомотив» платит, «Амкар получает прибыль: пермские футболисты сыграют следующий матч в Москве

Матч «Амкар» — «Локомотив», запланированный на 31 марта, пройдет в Москве, а не в Перми, как ожидалось ранее. От проведения домашних матчей пермские футболисты отказались из-за проблем с полем и в целях экономии.

— По решению Правления ФК «Амкар» поединок 24-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Амкар» — «Локомотив» состоится 31 марта на «РЖД Арене» в Москве. Время начала матча будет сообщено дополнительно, — рассказали в клубе. — «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в Клубе это существенно для «Амкара». Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле. Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием.

Пермякам, купившим билеты на матч, и обладателям абонементов «Амкар» пообещал в ближайшее время рассказать, как можно будет получить компенсацию за пропущенную игру.

Ранее в «Амкаре» рассказали, что поле стадиона «Звезда» временно непригодно для проведения матчей. Во время уборки снега трактор случайно снял с него часть покрытия.