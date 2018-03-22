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Кайшева: я, как и многие биатлонистки, хочу продолжить работу с Норицыным
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Кайшева: я, как и многие биатлонистки, хочу продолжить работу с Норицыным 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Ульяна Кайшева рассказала, с какими специалистами хочет работать в следующем сезоне.
«Я прилично разогналась к середине сезона, к этапу в Оберхофе, но у меня не получилось поехать туда. К Рупольдингу тоже была неплохая скорость. В принципе, я считаю, что прошла этот сезон достаточно ровно. Сейчас настрой точно такой же, как всегда, но нет чувства обиды, когда не можешь ни за кем держаться на трассе.
Я однозначно хочу продолжить работу с Норицыным, Ланцовым и всей их командой. Я уверена, что эта подготовка подходит мне и многим нашим девчонкам, работа проходит очень продуктивно. Я знаю, что много девочек хочет работать с ними", — сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».
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