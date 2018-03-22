Вячеслав Быков: «В ближайшее время я не планирую возобновлять тренерскую карьеру»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что не собирается в ближайшее время возобновлять тренерскую деятельность. По его словам, слухи о его возможном появлении в КХЛ являются не более чем спекуляцией.

— Желание вернуться к тренерской деятельности? Пока я этот вопрос оставлю без ответа, — цитирует «Р-Спорт» Быкова. — У меня есть определенные обязательства, через которые я не могу переступить. Эти обязательства касаются и спортивной деятельности тоже, потому что я нахожусь в попечительском совете клуба, и у нас есть задачи, которые мы должны решать. И я в том числе взял на себя определенную роль в этом. Но, к сожалению, эту роль я выполняю не в России. Можно сказать, что в ближайшее время я не планирую возобновлять тренерскую карьеру.

Сейчас в связи с тем, что идет плей-офф КХЛ и некоторые команды уже сыграли или доигрывают серии, будет очень много спекуляций на эту тему. «Авангард»? Я считаю, что эта информация — тоже спекуляция. Может, кто-то и хотел бы меня видеть на этом посту, но это все слухи.