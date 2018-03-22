Червиченко: «Локомотив» в этом сезоне выиграл гонку админресурсов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение провести матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у «Локомотива» лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать. Не удивлюсь, если «Локомотив» вдруг проиграет, переигровке матча. Если «Амкар» на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин-барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.