Сиваков одержал первую победу в составе британской команды Sky

Российский велогонщик Павел Сиваков в составе британской Sky стал победителем командной гонки в рамках веломногодневки «Неделя Коппи и Бартоли». Представители Sky преодолели дистанцию за 14 минут 44 секунды. Российская команда «Газпром-Русвело» стала восьмой, показав результат 15 минут 8 секунд.

20-летний Сиваков перешёл в Sky перед началом нынешнего сезона. В 2017 году он выиграл многодневку Girobio — юниорскую версию «Джиро д'Италия». Нынешняя гонка стала для Павла первой в составе новой команды.