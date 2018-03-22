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Сиваков одержал первую победу в составе британской команды Sky
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Сиваков одержал первую победу в составе британской команды Sky 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский велогонщик Павел Сиваков в составе британской Sky стал победителем командной гонки в рамках веломногодневки «Неделя Коппи и Бартоли». Представители Sky преодолели дистанцию за 14 минут 44 секунды. Российская команда «Газпром-Русвело» стала восьмой, показав результат 15 минут 8 секунд.
20-летний Сиваков перешёл в Sky перед началом нынешнего сезона. В 2017 году он выиграл многодневку Girobio — юниорскую версию «Джиро д'Италия». Нынешняя гонка стала для Павла первой в составе новой команды.
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