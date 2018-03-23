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Развивающие видео оказались бесполезными для детей
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Развивающие видео оказались бесполезными для детей 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В эксперименте приняли участи 55 детей.
Развивающие видео могут занять ребенка и развлечь его, но не способны пополнить его знания. Такое заявление сделали индийские ученые из Технологического института Нетеджи Сабхас (Нью-Дели).
Исследователи проверили эффективность использования развивающих игр и видеороликов в обучении детей в возрасте от полугода до двух лет. В эксперименте приняли участи 55 детей: на момент начала наблюдений каждому из них было около полугода. Детям часто показывали видео на YouTube — в основном, видео с танцами и песнями на их родном языке. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Paediatrica.
К году малыши научились определять на видео своих родственников, а в полтора года — себя самих. Большинство детей научились нажимать на кнопки, при этом точно не понимая их предназначение. К двухлетнему возрасту дети запоминали новые слова, произнесенные на видео, только после повторения их родителями. Кроме того, ученые отметили, что среди всех видео младенцы отдавали предпочтение красочной рекламе, видео с игрушками и воздушными шарами, а также с несколькими танцорами.
Таким образом, ученые пришли к выводу, просмотр видео младенцами в возрасте до двух лет — не самый эффективный способ обучения, но может быть использован для того, чтобы развлечь ребенка или занять его. Исследователи также отмечают, что так как исследование проводилось в Индии, пока они не могут однозначно утверждать, что видеоролики в других культурах дадут такой же результат.
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