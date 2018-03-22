Голландия — Англия: прогноз на матч в Амстердаме

В пятницу в товарищеском матче лицом к лицу сойдутся сборные Голландии и Англии. В феврале главным тренером «оранье» был назначен Рональд Куман , и именно этот специалист будет стараться поднять голландскую национальную команду до былых высот. Что до «трёх львов», то они ведут подготовку к чемпионату мира, где постараются не ударить в грязь лицом. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущую встречу в Амстердаме.

Голландия

В сборной Голландии продолжается смена поколений. В 2016-м году «оранье» впервые за 14 лет пропустили крупный турнир, не поехав на чемпионат Европы. Вслед за этим голландцы пропустят и чемпионат мира. В отборочном цикле Голландия набрала столько же очков, сколько и Швеция, но именно скандинавы отправились в стыковые матчи благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Оранье», что интересно, по личным встречами имели преимущество над «тре крунур» (1:1, 2:0), но таков регламент. В феврале главным тренером голландской сборной стал Рональд Куман. Поработав в английской Премьер-лиге, этот специалист будет стараться вернуть Голландию на высокий уровень.

Англия

В Англии очень верят в нынешнее поколение футболистов. Гарри Кейн , Деле Алли, Кайл Уокер и другие талантливые исполнители могут привести «трёх львов» к большим победам, но пока что команде чего-то не хватает. Возможно, не хватает ей грамотной тренерской руки. После провала на чемпионате Европы 2016-го года, когда англичане проиграли в 1/8 финала Исландии, сборную возглавил молодой и амбициозный Гарет Саутгейт . Многие сомневаются в таланте этого специалиста, и на будущем чемпионате мира он имеет шанс доказать неправоту критиков. Впрочем, в Англии говорят, что даже провал в России не приведёт к увольнению Саутгейта.

Где смотреть матч

Игру в Амстердаме, которая стартует в 22:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Голландия — Англия: +6=9-5. Разница мячей: 26-29.

Сборные Голландии и Англии провели между собой двадцать матчей, причём сразу девять из них завершились вничью. В двух последних случаях — в 2012-м и 2016-м годах — команды пересекались на «Уэмбли» и «оранье» побеждали (2:1 и 3:2). А вот две крайние встречи на голландской земле завершились миром (2:2, 1:1).

Интересные факты

— Два последних товарищеских матча сборная Англии завершила с одинаковым счётом 0:0.

— В 5 последних товарищеских встречах Англия не побеждала (3 ничьи, 2 поражения).

— Голландия выиграла 5 последних матчей, забив в них 12 голов (2,4 гола в среднем).

— Голландия не проигрывала Англии в 7 последних играх (3 победы, 4 ничьи).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Сборная Голландии в последних матчах много забивала. «Оранье» всегда отличались атакующим стилем игры, вот и пятницу они будут ориентироваться на атаку, желая доказать свою состоятельность новому главному тренеру Рональду Куману. В составе англичан не окажется травмированного Гарри Кейна, но и без него в нападении у «трёх львов» должны найтись герои. Наша ставка: «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.86.