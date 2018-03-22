Ребров: «У Хачериди был конфликт со всеми тренерами»

"Так у него был конфликт со всеми тренерами. Просто сейчас это очень сильно обострилось. Наверное, Женя должен, прежде всего, в себе разобраться и расставить приоритеты, о чем я ему ранее тоже говорил. Это хороший, качественный футболист. Я всегда это говорил. Но, к сожалению, этот игрок думает в большей мере о себе и сейчас это подтверждается", — приводят слова Реброва украинские СМИ.

Напомним, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой. Сам футболист в ответ на это раскритиковал тренера.