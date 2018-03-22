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Американский боец назвал самбо отстоем
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Американский боец назвал самбо отстоем 

Советский спорт 42 минуты назад
«Самбо — это отстой, и всегда было отстоем. Я не верю, что Хабиб выходец из самбо. Скорее, он говорит так, просто, чтобы отдать некую дань уважения. Думаю, что его навыки больше обусловлены его дагестанской борцовской базой.
В нашем спорте никогда не было даже претендента, который имел самбистскую базу. Это бред, это фейковый вид спорта. Существует много фейковых видов спорта, которыми занимаются военные. В России серьезная армия, и это добавляет самбо авторитета, но все забывают, что у военных помимо самбо есть еще и танки и оружие», — приводит слова Соннена VMMA.ru.
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