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Златан Ибрагимович: Великие вещи тоже подходят к концу. Настало время двигаться дальше
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Златан Ибрагимович: Великие вещи тоже подходят к концу. Настало время двигаться дальше 

Советский спорт 3 часа назад
«Великие вещи тоже подходят к концу. Настало время двигаться дальше, после двух фантастических сезонов с »Манчестер Юнайтед». Благодарю клуб, фанатов, партнёров по команде, тренера, работников и всех кто разделил со мной эту часть истории", — написал Ибрагимович.
Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred
Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)
22 Мар 2018 в 10:37 PDT  Напомним, футболист выступал за «красных дьяволов» с 2016 года.
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