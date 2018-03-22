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Школьник сделал себе протез руки из LEGO
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Школьник сделал себе протез руки из LEGO 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Конструктор LEGO — замечательная штука. Особенно серия Technics. С его помощью можно построить множество полезных вещей, запросто превратив обычную игрушку во что-то гораздо более нужное. Благодаря приводам, шестерням и другим сложным механизмам, имеющимся в таких наборах, некоторые энтузиасты подчас умудряются создать совершенно невообразимые вещи. Такие, как протез руки, например.
Дэвид Агуилар с детства любил играть в LEGO, постоянно мастерил из конструктора машины, лодки, самолёты, роботов, а в возрасте девяти лет даже попытался сделать себе роботизированную руку. Дело в том, что родился Дэвид с недоразвитой правой рукой, поэтому исправить этот недостаток ему очень хотелось. Но познаний девятилетнего мальчишки не хватило для того, чтобы создать полноценный протез, зато идея прочно засела в голове парня.
Эксперимент он повторил спустя девять лет, а после выложил видео с результатами работы на своём канале в YouTube. Новый протез оказался достаточно прочным для выполнения разных задач, он способен гнуться в разные стороны и даже позволяет Hand Solo — так сам себя иронично называет Дэвид — удерживать различные предметы с помощью клешни.
Протез изготовлен из набора Air Race Jet, состоящего из тысячи с небольшим деталей. Подробности, касающиеся процесса создания, можно увидеть в ролике выше.
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#новости высоких технологий | Выпуск 235
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