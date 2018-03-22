Прогноз на матч Германия — Испания: голевого пиршества не будет

В одном из самых привлекательных товарищеских матчей пятницы встретятся две очень титулованные сборные — Германия и Испания. Команды Йоахима Лёва и Хулена Лопетеги более чем уверенно преодолели отборочный цикл к чемпионату мира и теперь готовятся к футбольному форуму, ставя перед собой самые высокие задачи. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее противостояние, которые пройдёт на «Эсприт Арене» в Дюссельдорфе.

Германия

В 2002-м году сборная Германии проиграла в финале чемпионата мира, в 2006-м и 2010-м — завоёвывала бронзовые медали. И вот в 2014-м, наконец, Бундестим смогла вернуть себе статус сильнейшей команды в мире. Наиболее запоминающимся стал даже не финал того чемпионата, в котором Германия обыграла Аргентину благодаря голу Марио Гётце в дополнительное время, а полуфинал. Тогда команда Йоахима Лёва не пожалела хозяев турнира в лице сборной Бразилии, одержав победу с невероятным для такого уровня счётом 7:1. Спустя четыре года Бундестим рассчитывает защитить свой титул. Шансы добиться этого довольно высоки, ведь глубина состава у сборной Германии просто поражает.

Испания

Сборная Испании отправится в Россию с большими надеждами. Четыре года назад «красная фурия» не просто не смогла защитить титул чемпионов мира, а громко провалилась. В Бразилии испанцы не смогли даже из группы выйти, проиграв не только Голландии, но и Чили. Теперь Испания уже под руководством Хулена Лопетеги готовится к тому, чтобы реабилитироваться. Отборочный цикл «красная фурия» преодолела очень уверенно, потеряв только два очка посредством ничьей с Италией. В марте испанцев в товарищеских матчах ждут повторения двух больших финалов, ведь с Германией они играли в финале Евро-2008, а с Бразилией — в финале чемпионата мира-2002.

Где смотреть матч

Игру на «Эсприт Арене», которая стартует в 22:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Следить за ходом поединка в Дюссельдорфе можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

Германия — Испания: +3=3-4. Разница мячей: 11-11.

Испания имеет незначительное преимущество в очных матчах против сборной Германии. В 2014-м году в товарищеском поединке Бундестим одержала победу благодаря голу Тони Крооса . До этого в трёх подряд встречах сильнее оказывалась «красная фурия», в том числе в финале Евро-2008, когда победный мяч провёл Фернандо Торрес

Интересные факты

— В 18 последних товарищеских матчах сборная Германии одержала всего 6 побед (7 ничьих, 5 поражений).

— 3 последних матча между Германией и Испанией завершились с одинаковым счётом 1:0 (дважды в пользу испанцев, однажды в пользу немцев).

— В 6 последних товарищеских матчах Испания неизменно чередует победы и ничьи. Отметим, что прошлую товарищескую игру «красная фурия» завершила вничью (3:3 с Россией).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Выбрать ставку на этот матч крайне сложно, ведь играют действительно топовые команды с отличными футболистами в составах. Германии букмекеры отдают превосходство, пожалуй, только из-за фактора своего поля. Товарищеский статус поединка говорит о том, что случиться может всякое, но вряд ли нас ждёт голевое пиршество. Ждём упорного противостояния в Дюссельдорфе. Наша ставка: «Тотал меньше 3» с коэффициентом 1.52.