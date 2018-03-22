«Ахмат» проведет контрольный матч с «Ростовом»

Сегодня «Ахмат» провели очередную плановую тренировку, а завтра отправится в Ростов-на-Дону, где сыграет контрольный матч с «Ростовом», информирует официальный сайт клуба. Начало игры — в 17.00. В столицу Дона отправятся все футболисты, задействованные в тренировочном процессе.

"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, после 22 матчей набрав 26 очков. Следующую встречу команда проведет 31 марта против «СКА-Хабаровск».

В четверг грозненцы провели очередную плановую тренировку. В пятницу «Ахмат» отправится в Ростов-на-Дону, где сыграет контрольный матч с «Ростовом». Начало игры в 17.00. В столицу Дона отправятся все футболисты, задействованные в тренировочном процессе. pic.twitter.com/kG87XpQK9W

— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 22 марта 2018 г.