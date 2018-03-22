«Ротор» открыл продажи на свои матчи на «Волгоград Арене

Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» открыл онлайн-продажи билетов на два своих тестовых матча, которык 21 апреля и 2 мая пройдут на стадионе «Волгоград Арена».

Первый матч на новом стадионе в Волгограде пройдет 21 апреля. На домашнем поле «Ротор-Волгоград» сыграет с «Лучом-Энергией». 2 мая волгоградские футболиств встретятся с «Крыльями Советов» из Самары. Начало игр в обоих случаях — в 17:00. — «Ротор-Волгоград» впервые проведет матчи на нлвом стадионе. «Волгоград Арена» еще не принимала официальных мероприятий, поэтому нельзя сразу гарантировать наивысший уровень сервиса, в том числе и при продаже билетов. Поэтому убедительно мы просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — обратились сегодня к болельщикам в клубе.

На «Волгоград Арене» предусмотрены специальные секторы. Так, для фанатов «Ротора» выделен сектор D110. Семейный сектор расположен на С118. Секторы повышенной комфортности с мягкими сиденьями: А102, А106.

Стоимость билетов: Секторы повышенной комфортности: А102, А 106 — 500 рублей Секторы: С118 (семейный), С117, С116, С115, С114, С219, С220, С221, С222, С223 — 300 рублей Секторы: А101, В124, В120, С119, С224, С225, С113, D112, С218, С217, D108, А107 — 200 рублей Секторы: В122, В121, D111, D109 — 100 рублей Фан-сектор ФК «Ротор-Волгоград»: D110 — 50 рублей Сектор для гостей: В227 — вход бесплатный.

Купить билеты можно уже на сайте Kassir.ru. Расходы на оплату сервисного сбора клуб взял на себя