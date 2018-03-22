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Назван самый быстрый футболист в мире
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Назван самый быстрый игрок в мире — он превзошёл Бэйла 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Полузащитник мексиканского "Тигрес" Луис Адвинкула — самый быстрый игрок в мире.
В матче против "Лобос" он развил скорость 36,15 км/час.
Хавбек сборной Перу, таким образом, побил рекорд Гарета Бэйла, который составлял 35,7 км/час.
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