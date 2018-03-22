Призер Игр-2018 Белорукова получила двухкомнатную квартиру

Российская лыжница Юлия Белорукова , завоевавшая две бронзы на Олимпиаде в Пхенчхане, получила двухкомнатную квартиру в Сыктывкаре. Об этом сообщает ТАСС.

"Глава региона вручил спортсменке ключи от новой двухкомнатной квартиры в новостройке по улице Карла Маркса в Сыктывкаре, приобретенной за счет внебюджетных средств.

Также в соответствии с постановлением правительства Коми в ближайшее время лыжнице будет выплачена денежная премия за спортивные достижения", — указано в сообщении пресс-службы главы республики Коми.

Ранее Белорукова рассказала об отношении к россиянам на Играх-2018.