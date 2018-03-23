Каряка: «Неприятно, что „Амкару“ не разрешают играть в Перми»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка разочарован тем фактом, что домашний матч команды против «Локомотива» перенесен с пермского стадиона «Звезда» на столичную «РЖД Арену».

"Знаю, что рассматривались разные варианты. Кто именно принимал это решение, я не знаю. Неприятно, конечно, что дома не разрешают играть. Не знаю, по каким причинам. Поле достаточно хорошее. Мы тренируемся на нем все время. Проводили игры, и на Кубок играли при минус 15, проблем не было. Конечно, хочется играть дома", — сказал Каряка.

После 22 туров «Амкар» занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России и находится в зоне прямого вылета в ФНЛ. У лидирующего «Локомотива» 49 очков.