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Каряка: «Неприятно, что „Амкару“ не разрешают играть в Перми»
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Каряка: «Неприятно, что „Амкару“ не разрешают играть в Перми» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка разочарован тем фактом, что домашний матч команды против «Локомотива» перенесен с пермского стадиона «Звезда» на столичную «РЖД Арену».
"Знаю, что рассматривались разные варианты. Кто именно принимал это решение, я не знаю. Неприятно, конечно, что дома не разрешают играть. Не знаю, по каким причинам. Поле достаточно хорошее. Мы тренируемся на нем все время. Проводили игры, и на Кубок играли при минус 15, проблем не было. Конечно, хочется играть дома", — сказал Каряка.
После 22 туров «Амкар» занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России и находится в зоне прямого вылета в ФНЛ. У лидирующего «Локомотива» 49 очков.
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