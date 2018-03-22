Ещё
Что произойдет, если заплакать в космосе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что произойдет, если заплакать в космосе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Тема жизнедеятельности в космосе всегда интересна простому человеку. Вот, например, какал космонавты плачут? Куда деваются их слезы? Они также стекают по лицу и падают вниз или же нет? Телеграм-канал MyCosmos рассказал, что же происходит со слезами в космосе. Оказалось, вне Земли капли сливаются в шар. Чем дольше человек плачет, тем больше растет этот водяной шар. Убрать его можно с помощью салфетки или полотенца. YouTube-канал VideoFromSpace публикует видео, в котором космонавт ставит эксперимент: он наливает себе в глаз обычную воду и имитирует слезы. Смотри, что из этого получилось.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Shutterstock
WMJ.ru: последние новости
Это «Голос»! Выступление Антона Лаврентьева попало в мировой топ самых популярных видео за всю историю шоу Как и с чем носить леопардовую шубу, чтобы не выглядеть провинциалкой Хет-трик! Футболист Александр Самедов станет отцом в третий раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков17
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение