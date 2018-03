Гарет Саутгейт: «Продолжаем указывать пальцем на Россию по проблеме расизма, но нам бы самим прибраться в своем доме»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт , говоря о проблеме расизма в футболе, отметил, что не стоит показывать пальцем на Россию, а лучше взглянуть на самих себя. Ранее наставник заявил, что несмотря на заявления политиков, национальная команда готовится к поездке на чемпионат мира в России.

— Мы продолжаем указывать пальцем на Россию по проблеме расизма, однако для начала нам бы самим прибраться в своем доме, — приводит слова Саутгейта Indy Football.

Gareth Southgate on racism in football: «We keep pointing the finger at Russia on racism but we've got to get our own house in order.» pic.twitter.com/cB9dDkOb6J

— Indy Football (@IndyFootball) 22 марта 2018 г.