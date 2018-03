Бекхэм назвал лучшего игрока всех времен

Бывший полузащитник "Реала" и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм назвал лучшего игрока всех времен. По его словам, это бывший партнер по «Королевскому клубу», а ныне главный тренер мадридцев Зинедин Зидан

— Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен, — цитирует Бекхэма

David Beckham: «To train with Zinédine Zidane for three years was a dream. For me, he is the greatest player of all time.»#UCL pic.twitter.com/jGuBsj7Ub2