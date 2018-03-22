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Икарди и Дибала могут пропустить ЧМ-2018
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Икарди и Дибала могут пропустить ЧМ-2018 

Soccer News 1 час назад
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объяснил, почему он не вызвал форвардов Пауло Дибалу и Мауро Икарди в национальную команду на товарищеские матчи с Италией (23 марта) и Испанией (27 марта).
"Я думаю, что Дибале будет сложно адаптироваться к нашему стилю. Мы не можем улучшить его игру. Поэтому необходимо решить, лучше ли нынешние игроки Пауло или нам стоит работать с ним, чтобы улучшить его игру.
То же самое я могу сказать и про Икарди. Не стоит сравнивать его выступления за «Интер» и сборную Аргентины. Как тренер сборной мне необходимо должен смотреть на результаты, а не личные отношения", — цитирует Сампаоли Goal.com.
Ранее Икарди заявил, что его не вызвали в сборную из-за травмы.
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