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Сампаоли рассчитывает на Дибалу и Икарди
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Сампаоли рассчитывает на Дибалу и Икарди 

Soccer News 23 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и форвард «Интера» Мауро Икарди имеют шансы попасть в заявку «альбиселесте» на ЧМ-2018.
"Икарди и Дибала — важные игроки. Им открыты двери в заявку на Чемпионат Мира. Тем более, они регулярно вызывались в сборную до этих матчей" — приводит слова Сампаоли Football Italia.
24-летний Дибала в этом сезоне сыграл за «Ювентус» 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. В активе 25-летнего Икарди 26 игр, 22 мяча и 1 результативная передача.
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