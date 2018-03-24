Сампаоли рассчитывает на Дибалу и Икарди

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и форвард «Интера» Мауро Икарди имеют шансы попасть в заявку «альбиселесте» на ЧМ-2018.

"Икарди и Дибала — важные игроки. Им открыты двери в заявку на Чемпионат Мира. Тем более, они регулярно вызывались в сборную до этих матчей" — приводит слова Сампаоли Football Italia.

24-летний Дибала в этом сезоне сыграл за «Ювентус» 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. В активе 25-летнего Икарди 26 игр, 22 мяча и 1 результативная передача.