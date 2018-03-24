Сампаоли: «У Икарди и Дибалы есть шанс поехать на чемпионат мира»

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после победы в товарищеском матче над Италией (2:0) отметил, что у нападающих Пауло Дибалы и Мауро Икарди есть шанс вернуться в национальную команду.

"Дибала и Икарди — важные футболисты. Могу вас заверить, что перед чемпионатом мира двери открыты для любого игрока. Не забывайте, что до товарищеских матчей с Италией и Испанией я регулярно вызывал и одного, и второго", — сказал Сампаоли в интервью Rai Sport.

27 марта аргентинцы проведут товарищеский поединок с Испанией.