Григорий Денисенко: Ковальчук — очень великий человек

— Остаетесь в Петербурге помогать молодежке? — Да. Пять или шесть человек туда спустили.

— Силы и эмоции остались? — Конечно.

— Собой хоть немного довольны? — Нет. Мог быть полезнее.

— Ковальчук вас похвалил. Насколько приятна такая оценка мастера? — Это очень великий человек. Приятного слышать такие слова, это хорошая мотивация. Прислушаюсь и буду работать дальше.

— Крунвалль сказал, что вы будете звездой «Локомотива». — Приятно слышать, но это все слова. Надо работать каждый день, чтобы становиться лучше и лучше.

— Стаффан еще сказал, что СКА и ЦСКА играют в собственной лиге. Успели это ощутить на себе? — СКА — очень мастеровитая команда. Очень тяжело играть против нее. Там играют великие люди. Я получил огромный опыт. Спасибо за это тренерскому штабу, — передает слова Денисенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».