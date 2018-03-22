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Григорий Денисенко: Ковальчук — очень великий человек
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Григорий Денисенко: Ковальчук — очень великий человек 

Советский спорт 1 час назад
— Остаетесь в Петербурге помогать молодежке? — Да. Пять или шесть человек туда спустили.
— Силы и эмоции остались? — Конечно.
— Собой хоть немного довольны? — Нет. Мог быть полезнее.
— Ковальчук вас похвалил. Насколько приятна такая оценка мастера? — Это очень великий человек. Приятного слышать такие слова, это хорошая мотивация. Прислушаюсь и буду работать дальше.
— Крунвалль сказал, что вы будете звездой «Локомотива». — Приятно слышать, но это все слова. Надо работать каждый день, чтобы становиться лучше и лучше.
— Стаффан еще сказал, что СКА и ЦСКА играют в собственной лиге. Успели это ощутить на себе? — СКА — очень мастеровитая команда. Очень тяжело играть против нее. Там играют великие люди. Я получил огромный опыт. Спасибо за это тренерскому штабу, — передает слова Денисенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. У хозяев отличились Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, у гостей — Иван Лекомцев
Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. Следующим соперником СКА станет победитель пары ЦСКА — «Йокерит».
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