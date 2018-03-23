Егор Коршков: «Локомотив» отдал СКА преимущество. Мы просто отбрасывались"

Нападающий «Локомотива» Егор Коршков считает, что его команда отдала шайбу и инициативу в пятом матче серии КХЛ против СКА (1:3). Питерский клуб выиграл всю серию со счетом 4-1.

— Шикарный момент у вас был во втором периоде, когда обыгрывали Коскинена — он помешал?

— Шайба сошла. Поторопился, видимо. Надо было чуть выждать и похладнокровнее сыграть. И можно было бы забить.

— В первом периоде соотношение по броскам было 19-2 в пользу СКА. И по голевым моментам — 7-1. Что опять случилось?

— Не держали шайбу. Отдали им преимущество. Они владели им, а мы просто отбрасывались. Поэтому у СКА и было такое преимущество.

— Может, стоило устроить несколько драк?

— Сейчас можно говорить многое. Подраться надо было и что еще. Что сделано, то сделано. (Игорь ЕРОНКО)