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Егор Коршков: «Локомотив» отдал СКА преимущество. Мы просто отбрасывались"
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Егор Коршков: «Локомотив» отдал СКА преимущество. Мы просто отбрасывались" 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Локомотива» Егор Коршков считает, что его команда отдала шайбу и инициативу в пятом матче серии КХЛ против СКА (1:3). Питерский клуб выиграл всю серию со счетом 4-1.
— Шикарный момент у вас был во втором периоде, когда обыгрывали Коскинена — он помешал?
— Шайба сошла. Поторопился, видимо. Надо было чуть выждать и похладнокровнее сыграть. И можно было бы забить.
— В первом периоде соотношение по броскам было 19-2 в пользу СКА. И по голевым моментам — 7-1. Что опять случилось?
— Не держали шайбу. Отдали им преимущество. Они владели им, а мы просто отбрасывались. Поэтому у СКА и было такое преимущество.
— Может, стоило устроить несколько драк?
— Сейчас можно говорить многое. Подраться надо было и что еще. Что сделано, то сделано. (Игорь ЕРОНКО)
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