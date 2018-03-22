Киберфутболист «Лилля»: «Заинтересовался футболом, когда увидел игру Роналдо за „Милан“

Киберфутболист «Лилля» Корантен «Maestro» Тюллье рассказал, почему выбрал номер 99 в составе LOSC eSports. 17-летний француз является фанатов экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо.

"Почему выбрал номер 99? Я большой поклонник карьеры Роналдо. Когда он играл за «Милан», я и заинтересовался футболом!" — приводит пресс-служба LOSC eSports слова Тюллье.

Напомним, Роналдо в 2007 году перешел из "Реала" в «Милан». Он взял 99-й номер, так как 9-й был занят Филиппо Индзаги . Однако из-за травмы за полтора года в составе красно-черных бразилец сыграл всего 20 матчей и забил 9 голов.

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💬 " Pourquoi le numéro 99? Je suis un grand fan de la carrière de Ronaldo, c'est lorsqu'il était à l'AC Milan que je me suis vraiment intéressé au football! " — @LOSC_Maestro pic.twitter.com/lF68hNCBQv

— LOSC eSports (@LOSC_eSports) 21 марта 2018 г.