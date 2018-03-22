Белов: во всех матчах игроки «Локомотива» втыкались, это команда Квартальнова

Защитник петербургского СКА Антон Белов поделился впечатлениями от выигранной серии с «Локомотивом» (4-1).

«Тяжёлая серия, энергозатратная. Все матчи в стык — пас отдал, в тебя втыкаются. Команды Квартальнова так играют, можно вспомнить ЦСКА. Конечно, хотели сегодня закончить серию, чтобы не ехать обратно. Перелёты не только для нас сложные, много работы для персонала. Здорово, что дома закончили серию.

Тяжело было после перерыва возвращаться на лёд, особенно в первом периоде. Когда постоянно играешь, хорошо себя чувствуешь. Довольно тяжело для ног после перерыва, забиваются. Согласен ли я с дисквалификацией? Не буду обсуждать, принимаю решение дисциплинарного комитета и не оспариваю. Тяжело смотреть со стороны, сидишь в ложе, нервничаешь. С другой стороны, сверху гораздо лучше видно как играет соперник, можно что-то подметить для себя.