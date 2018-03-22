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WTCR: Leopard объединяется с Audi Sport и Lukoil Racing
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WTCR: Leopard объединяется с Audi Sport и Lukoil Racing 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Бельгийская команда WRT (W Racing Team), выступающая в туринговых гонках под названием Leopard Racing, объединилась с российской командой Lukoil Racing для выступлений в новой серии FIA World Touring Car Cup, которая в этом году придет на смену Чемпионату мира WTCC. Техническим партнером новой команды станет Audi Sport, которая подготовит к сезону два спорткара Audi RS3 LMS. Дуэт пилотов новой команды Audi Sport Leopard Lukoil Team составят 30-летний французский гонщик Жан-Карл Верне, являющийся действующим чемпионом TCR International Series, и легенда британского автоспорта, трехкратный чемпион серии BTCC, 39-летний шотландец Гордон Шедден.
«Я счастлив снова стать частью команды, у которой такие сильные партнеры, — заявил Жан-Карл Верне. — Уверен, что мы сможем добиться успеха с новым автомобилем Audi RS3 LMS. Это будет захватывающий сезон. Благодаря появлению новых участников Чемпионат пройдет на очень высоком уровне, скорее всего, на самым высоком за последние десять лет».
В календаре Кубка Мира FIA WTCR 2018 года 10 этапов. Сезон стартует 8 апреля в Марокко, а завершится 18 ноября в Макао.
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