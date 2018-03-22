В ближайшее время сборная России проведёт два важнейших матча против команд Бразилии и Франции. В следующий раз наша команда соберётся уже в мае, когда будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира. Таким образом, в двух ближайших встречах у футболистов будет последняя возможность добиться признания Станислава Черчесова или потерять его веру. Портал "Евро-футбол.ру" называет тех, для кого этот сбор решающий.
Кто будет первым номером на чемпионате мира все знают, со вторым загадки тоже нет. Игорь Акинфеев и Андрей Лунёв точно будут в заявке. Небольшая конкуренция наметилась лишь в вопросе третьего номера. Казалось, что для Станислава Черчесова кандидатура Владимира Габулова обсуждению не подлежит, но именно сейчас неожиданно был вызван Александр Селихов. Самый молодой вратарь из вызванных в настоящее время сделает всё, чтобы воспользоваться шансом. И пускай для большинства из нас роль третьего номера мало важна (всё равно на поле он вряд ли выйдет), для самого вратаря оказаться в заявке на чемпионате мира значит многое. Вопрос в том, будет ли Черчесов сравнивать Селихова и Габулова в игровом ритме или сделает выбор, исходя из тренировок, не выпустив ни того, ни другого на поле в предстоящих матчах.
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Главная проблема сборной России сейчас — это центр обороны. Как будет выглядеть защита без выбывших из строя Георгия Джикии и Виктора Васина, пока представить сложно. Спартаковец Илья Кутепов играет не без ошибок, конечно, но перфоманс Фёдора Кудряшова и Руслана Камболова в недавнем матче «Рубина» и того же "Спартака" натолкнул на мысль, что их держать около сборной просто нельзя. Однако выбора толком нет. Кроме них Черчесов вызвал ещё Владимир Граната, Романа Нойштедтера и Андрея Семёнова. Все шестеро на чемпионат мира заявлены точно не будут, а на ком остановится Черчесов, сейчас сказать сложно.
Появилась интрига и на краях обороны. Слева, казалось, что Дмитрий Комбаров проиграл борьбу Константину Раушу, который должен был составить компанию Юрию Жиркову. Однако спартаковец после возобновления сезона выглядит неплохо, в то время как немец, перебравшийся в «Динамо», производит просто чудовищное впечатление. При этом не стоит забывать, что Жирков пропустит матч против Саудовской Аравии из-за дисквалификации, заработанной на Кубке конфедераций. В общем, скорее всего, третий лишний в этой компании есть.
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Справа же всё выглядит яснее. Игорь Смольников чувствует себя относительно спокойно, а вот у Владислава Игнатьева задача почти невозможная. Ему надо убедить Черчесова, чтобы тот забыл про Марио Фернандеса, который пока травмирован, но скоро вернётся в строй. И всё же в такой поворот верится с трудом.
Если учесть, что в итоговой заявке будет три вратаря и девять-десять защитников, то на среднюю линию и атаку остаётся 10-11 мест. Сейчас же на сбор в эту линию вызваны 13 человек. Наименьшие шансы поехать на чемпионат мира у Антона Швеца. Полузащитник «Ахмата» проводит хороший сезон, но не столь яркий. При этом его непосредственными конкурентами являются Денис Глушаков, Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев. Также может закрыть позицию в центре поля и Александр Ерохин. Швец должен потрясти весь мир в предстоящих встречах, чтобы убедить Черчесова.
Интереснее ситуация с атакой. Позиции Фёдора Смолова и Алексея Миранчука незыблемы. Скорее всего, в финальной заявке окажется и Александр Самедов, любимчик Черчесова. Таким образом, на Дениса Черышева, Антона Заболотного и Антона Миранчука остаются в лучшем случае две позиции, а то и одна. Интересно, что при конкуренции за место в заявке они не являются конкурентами за место на поле, так как у каждого свой функционал, отличный от другого.
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Наверное, у второго Миранчука шансов чуть меньше, потому что Антона на поле сможет заменить и брат, и тот же Ерохин. Самая же сложная ситуация у Заболотного. Артём Дзюба в «Арсенале» делает всё, чтобы вернуть расположение Черчесова. И пока Заболотный тренируется на глазах у главного тренера, его конкурент, нет сомнений, в поте лица готовится к предстоящим матчам в РФПЛ, чтобы всё-таки получить вызов. А ведь ещё есть Дмитрий Полоз.
В общем, конкуренция за места в сборной России жива даже после травм нескольких футболистов основы. И для некоторых игроков матчи против бразильцев и французов станут решающими. Будет ли в их жизни домашний чемпионат мира или нет — на кон поставлено всё. Константин Евграфов (@graf_tantin)