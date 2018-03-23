Дальше без Зарипова? Казань выходит в финал Востока

В 10 из 11 матчей нынешнего плей-офф «Магнитка» пропускала первой. Так случилось и в пятом матче полуфинала с Казанью, который стал фатальным для уральцев.

— Отступать «Магнитке» некуда, — напомнили журналисты Виктору Козлову перед началом пятого матча полуфинала Востока в Казани. — Будете рисковать?

— Попробуем и так, и так, — уклончиво ответил наставник «Металлурга».

Кто же будет раскрывать секреты, когда на кону такие ставки?

Казань встречает гостей ледяным душем — в первой же смене удаление хватает Бирюков. И меньше чем через полминуты Ткачев точно стреляет в ближний угол. Шайба летит над плечом Кошечкина — голкипер-богатырь слишком рано падает на колени и не успевает прижаться к штанге. 1:0 — злой гений «Магнитки», Данис Зарипов , снова набирает ассистентский балл.

Болельщики «Металлурга» переживают дежавю — в первой домашней игре «сталевары» уже пропускали на 51-й секунде! И тут же казанцы закрепляют успех. У Косова не получается бросок, но форварду помогает это самое несчастье. Шайба бабочкой перелетает Кошечкина, который просто не ожидает такой «подставы» от бывшего одноклубника. Кроме всего прочего, в этой серии «Магнитке» временами банально не везет! А Косов из трех голов в Кубке Гагарина два забивает «Металлургу»…

Находясь перед началом матча на краю пропасти, при счете «0:2» «сталевары» уже одной ногой в бездне. Но суровые парни со стальным уральским характером без боя не сдадутся! Мозякин выдает роскошный пас Вольскому и тот распечатывает Гарипова. 2:1 — «Металлург» вновь отправляется в погоню!

Но старт игровых отрезков никак не удается магнитогорцам. Секач на 23-й минуте обыгрывает сразу двоих защитников и раскладывает Кошечкина — 3:1. В середине второго периода «Магнитка» получает шанс на спасение — Свитов в одном эпизоде дважды подсекает разных хоккеистов гостей, за что на четыре минуты садится в бокс штрафников. Но у «Металлурга» не идет даже большинство.

В концовке второй трети Зарипов попадает в коробочку — старого знакомого встречают Денисов с Терещенко. Ветеран — в нокдауне. Под руки уезжает на лавку, но в раздевалку не уходит.

— Медицинский корпус «Ак Барса» принял решение не выпускать Зарипова на третий период, — официальное заявление хозяев в перерыве. Такие удары бесследно не проходят.

В дебюте заключительной 20-минутки магнитогорцы снова играют в большинстве, и снова — вхолостую. На последних минутах «Магнитка» снимает вратаря, устраивает финальный штурм, несмотря на то, что играет вчетвером. Но времени слишком мало. Казань — в финале конференции, «Металлург» — завершает сезон.

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: 1:0 Ткачев 3 (Зарипов, Марков, 0.51), 2:0 Косов 3 (Яруллин, Клинкхаммер, 04.39), 2:1 Вольски 4 (Мозякин, Ли, 06.50), 3:1 Секач 4 (Азеведо, Охтамаа, 22:24, б.)

Вратари: Кошечкин — Гарипов

Штраф: 12 — 10 Счет в серии: 4 — 1 8890 зрителей