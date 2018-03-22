Ещё
Данис Зарипов: В плей-офф не хотелось встречаться с «Металлургом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Данис Зарипов: В плей-офф не хотелось встречаться с «Металлургом» 

Советский спорт 48 минут назад
— Скажу честно, мне вообще не хотелось встречаться с «Металлургом» в этом плей-офф. Это хоккей, это спорт и сетка расположила нас именно таким образом, что мы сошлись с «Металлургом». Конечно, когда узнал, что нам предстоит сыграть с «Магниткой», был особый настрой, желание проявить себя максимально. С того момента, как предоставили возможность, стараюсь делать это в каждом игровом моменте.
— Перед началом серии созванивались с Сергеем Мозякиным? — Созванивался. И не только с Сергеем, но и с Яном Коваржем. Они мои друзья и нет смысла этого скрывать. Мы поддерживаем связь, но это только вне льда. Мы все профессионалы и понимаем, что в жизни мы друзья, а на площадке каждый делает свою работу, — рассказал Зарипов пресс-службе «Металлурга».
Советский спорт: последние новости
Виктор Тихонов: ЦСКА или «Йокерит»? Наше дело – готовить себя Григорий Денисенко: Ковальчук – очень великий человек Диего Марадона: Верю, что нынешний "Наполи" выиграет серию А
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков17
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение