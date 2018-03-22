Данис Зарипов: В плей-офф не хотелось встречаться с «Металлургом»

— Скажу честно, мне вообще не хотелось встречаться с «Металлургом» в этом плей-офф. Это хоккей, это спорт и сетка расположила нас именно таким образом, что мы сошлись с «Металлургом». Конечно, когда узнал, что нам предстоит сыграть с «Магниткой», был особый настрой, желание проявить себя максимально. С того момента, как предоставили возможность, стараюсь делать это в каждом игровом моменте.