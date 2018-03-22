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Тренер сборной Англии уверен в высоком уровне организации ЧМ-2018 по футболу
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Тренер сборной Англии уверен в высоком уровне организации ЧМ-2018 по футболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт заявил, что уверен в высоком уровне организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Если бы я был болельщиком, то поехал бы на чемпионат мира. Я провел некоторое время в России и чувствовал себя исключительно комфортно в этой стране. Но, конечно, каждый человек вправе решать сам, что ему делать в этой ситуации", — цитирует тренера ВВС.
Ранее сообщалось, что сборная Англии планирует тщательно отнестись к потреблению пищи на чемпионате мира — 2018 в связи с новостями об «отравлении российского шпиона» в Великобритании.
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