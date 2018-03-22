А. Попов: перенос игры с «Локомотивом» в Москву — полный бред со стороны «Амкара»

Рекордсмен по числу матчей за «Амкар» (424) бывший защитник пермской команды Алексей Попов возмущён переносом игры с «Локомотивом» в Москву. Об этом он рассказал корреспонденту «Чемпионата».

«Куда перенесли матч? В Москву? Почему, как так? То есть, отдали игру «Локомотиву»? Полный бред со стороны «Амкара». Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Проводить игру в гостях у «Локомотива»? Так не должно быть — 100%».

Какими коврижками надо было завлечь «Амкар», чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит руководству клуба ничего не надо. Надеюсь, футболисты сами всё сделают и докажут. Я верю в них до конца: в тренера и его команду. Раз их кинуло руководство, то они сами выберутся из этой ситуации. Так бывало уже не раз.

«Локомотив» не может выиграть у «Амкара» в Черкизово с 2015 года? А когда они последний раз были на первом месте (в 2004-м)? Все когда-то происходит впервые. Ничего, что не обыгрывал — это вовсе не значит, что сейчас не обыграет. У «Локомотива» все шансы хорошо сыграть при своих трибунах. Полный стадион придёт поболеть за них, осталось несколько матчей и они чемпионы. Тут даже обсуждать нечего.

«Амкар» извинился перед болельщиками? Да они постоянно извиняются. Это нормально, у них сейчас фишка такая — извиняться перед всеми. Вместо того, чтобы заботиться о своих болельщиках и привлекать их на свой стадион — мы привлекаем болельщиков «Локомотива» и пермскую диаспору в Москве. Для меня более приемлемо — сыграть в Хабаровске

Как футболист лучше сыграл бы там. Это должна быть гостевая игра для «Локомотива». Что об этом подумают конкуренты «Локомотива»? Сейчас начнут запрещать играть в Казани, потому что там нет газона. Соперники скажут: «Давай-ка сыграем в Москве! У нас все условия, всё оплатим, не переживай». Как это понимать? Это точно не спортивный принцип», — сказал Попов.