Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» назвал защитника красно-белых Георгия Джикию самым жестким, а также отметил, что про «шоколадки» он просто пошутил.
Луиз Адриану: «Бразилия обыграет Россию — 2:0»
— Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?
— Джикия.
— Почему?
— (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.
— Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?
— (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться — не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.
— Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?
— Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.