Луиз Адриану: «Джикия — самый жесткий. А про шоколадки он просто пошутил»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» назвал защитника красно-белых Георгия Джикию самым жестким, а также отметил, что про «шоколадки» он просто пошутил.

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— Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?

— Джикия.

— Почему?

— (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.

— Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?

— (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться — не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.

— Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?

— Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.