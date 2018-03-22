Нойштедтер тренировался без шапки, и ему не было холодно

Защитник сборной России Роман Нойштедтер опубликовал в Инстаграме фото с тренировки в составе национальной команды в преддверии товарищеского матча с Бразилией. Игрок подписал снимок загадочным словом «Skkrr». Футбольный агент Сельчук Полат спросил Нойштедтера в комментариях, почему он на снимке единственный без шапки, на что игрок ответил: «Мне было тепло». Skkrrr ⚔️🇷🇺 Публикация от Roman Neustädter (@romainnewton) 22 Мар 2018 в 11:00 PDT Матч Россия — Бразилия состоится в «Лужниках» 23 марта, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.