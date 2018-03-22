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Нойштедтер тренировался без шапки, и ему не было холодно
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Нойштедтер тренировался без шапки, и ему не было холодно 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник сборной России Роман Нойштедтер опубликовал в Инстаграме фото с тренировки в составе национальной команды в преддверии товарищеского матча с Бразилией. Игрок подписал снимок загадочным словом «Skkrr». Футбольный агент Сельчук Полат спросил Нойштедтера в комментариях, почему он на снимке единственный без шапки, на что игрок ответил: «Мне было тепло».
Skkrrr ⚔️🇷🇺
Публикация от Roman Neustädter (@romainnewton) 22 Мар 2018 в 11:00 PDT  Матч Россия — Бразилия состоится в «Лужниках» 23 марта, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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