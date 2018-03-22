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Саутгейт: «Сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию»
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Саутгейт: «Сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал информацию о возможном бойкоте Чемпионата Мира Великобританией.
"Был бы я фанатом, то поехал бы в Россию. Ранее я уже был в России и хорошо провел время. Впрочем каждый должен сам решить, что делать. Меня не волнуют слова министра иностранных дел. В прошлом году я был в России на Кубке Конфедераций. Тогда туда приехало 15 тысяч болельщиков из Чили. На стадионах была потрясающая атмосфера. Я будто побывал на Чемпионате Мира. Не знаю, какая ситуация будет в июне. Но сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию", — приводит слова Саутгейта BBC.
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