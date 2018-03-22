Повар-виртуоз с завязанными глазами поразил интернет

В интернете набирает популярность ролик, в котором шеф-повар из Турции демонстрирует своё поразительное мастерство. С завязанными глазами он шинкует огурец, помидор, перец, лук и делает это настолько быстро и ловко, что глаза не успевают следить за движениями его рук. Некоторые пользователи соцсетей даже предположили, что это робот, потому что обычный человек на такое не способен. Другие напряжённо следят, как бы шеф не отрезал себе палец. Большинство же зрителей искренне восхищаются талантом повара-виртуоза.