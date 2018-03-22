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Адриано: «Джикия — самый жесткий, а про шоколадки он просто пошутил»
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Адриано: «Джикия — самый жесткий, а про шоколадки он просто пошутил» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Спартака" Луис Адриано в назвал защитника красно-белых Георгия Джикию самым жестким, а также отметил, что про «шоколадки» он просто пошутил.
— Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?
— Джикия.
— Почему?
— (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.
— Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?
— (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться — не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.
— Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?
— Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.
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