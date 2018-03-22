Александр Коган представил новую песню к чемпионату мира 2018 «Моя страна, моя команда»

Популярный российский певец, лауреат премий «Золотой граммофон», и RU.TV Александр Коган представил новый спортивный гимн «Моя страна, моя команда», который обещает стать настоящим гимном чемпионата мира 2018 года.

Автором текста и музыки стал композитор Александр Шевченко . Премьера сингла состоялась на " Авторадио ". Многочисленные поклонники певца, а также футбольные фанаты организовали настоящий марафон в соцсетях ЧМ-2018. Поклонники уверены, песня имеет все шансы стать настоящим символом сплочения наших болельщиков и повысить шансы сборной на победу.

Александр, вы широко известны как исполнитель романтичных песен. Как возникла идея именно спортивного сингла?

Дело в том, что я тоже болельщик, а песня — моё отношение и ощущение к окружающему миру. Поэтому решил, что единственное, чем музыкант может поддержать спортсменов — это сплочающее всех нас творчество. Нам нужна была такая песня, и я приложил все усилия, чтобы она появилась. У каждого клуба есть своя песня, свои кричалки… но единой песни, которую пели бы все болельщики нашей страны, не было. А ведь в России много и талантливых спортсменов, и страстных фанатов футбола, и, конечно, у нас есть огромная энергетика — вместе мы команда!

Как, по-вашему, что нужно для победы?

Самое важное, по-моему, сила единения и уверенность в своих возможностях. Тем более, если речь о спорте. Для спортсмена очень важно знать, что за него переживает вся страна, он должен быть уверен, что болельщики на трибунах подбодрят и зарядят своей энергетикой в любое время и погоду.

Ждёте ли чемпионата мира?

Конечно, жду. Для меня чемпионат мира 2018 года в России — это уникальное событие, которое должно принести всем нам не только победу, но и невероятное зрелище. Я уверен, что у нашей страны есть все шансы, для того чтобы сделать этот чемпионат самым запоминающимся в истории.