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Болельщики сборных России и Англии по футболу планируют летом провести товарищеский матч
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Болельщики сборных России и Англии по футболу планируют летом провести товарищеский матч 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики футбольных сборных России и Англии планируют провести товарищеский матч 28 июня в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
"Сейчас идет сложная работа по формированию пула команд— болельщиков со всего мира. Договариваемся сыграть с японцами в Санкт-Петербурге и Москве, с англичанами — в Калининграде, но обсуждаем и другие города, они изучают, кто и куда у них поедет. Никто от этой идеи пока не отказывался, более того — англичане первыми вышли с такой инициативой", — сказал Латыпов.
Летом 2016 года во Франции на чемпионате Европы произошли беспорядками с участием болельщиков сборных Англии и России. Позднее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе, позднее аналогичные материалы были представлены рядом других британских СМИ. При этом российская сторона отрицает наличие проблемы с футбольными хулиганами в стране и неоднократно призывала иностранных болельщиков не опасаться за безопасность на турнире.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
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