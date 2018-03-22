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Луиз Адриану: «Отрыв „Локомотива“? „Спартак“ будет бороться за титул до последнего»
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Луиз Адриану: «Отрыв „Локомотива“? „Спартак“ будет бороться за титул до последнего» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» отметил, что, несмотря на отрыв «Локомотива», красно-белые будут продолжать бороться за чемпионство.
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— Отрыв «Локомотива» от «Спартака» сейчас составляет пять очков. Сильно переживали, что не получилось победить железнодорожников в первом весеннем туре?
— Чемпионат еще не завершен, будем бороться за титул до последнего. К тому же несколько команд, которые идут позади нас, по-прежнему в гонке.
— А в чем «Локо» превосходит остальных?
— Не стану говорить о конкуренте, лучше скажу о «Спартаке». В самом начале сезона мы часто теряли очки, делали ничьи там, где следовало побеждать. А «Локомотив» свои матчи выигрывал, поэтому и оторвался.
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