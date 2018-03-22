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Луиз Адриану: «Конфликт с Каррерой в начале сезона? Не было такого!»
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Луиз Адриану: «Конфликт с Каррерой в начале сезона? Не было такого!» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» сообщил, что в начале сезона никакого конфликта у команды с главным тренром Массимо Каррерой не было.
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— Что тогда происходило в команде? Говорили, что у Карреры был конфликт с коллективом.
— Никаких трений с Массимо не возникало, а с очками расставались потому, что не хватало концентрации. Если вы вспомните, то мы нередко пропускали уже после 85-й минуты.
— Как объясните то, что на коротком временном отрезке красно-белые одержали самую крупную победу в истории клуба в еврокубках, разгромив «Севилью» со счетом 5:1, а потом оказались стерты в порошок в Ливерпуле — 0:7?
— С испанцами помогли родные стены. А в Англии просто оборонялись не так, как это необходимо против такой мощной команды, как «Ливерпуль».
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