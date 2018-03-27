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Болельщики прервали матч ради фото с Роналду
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Болельщики прервали матч ради фото с Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Контрольный матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван после того, как на поле выбежали несколько болельщиков, передает "Советский спорт".
Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к Роналду и обнял его. В это время в дело вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату, прорвавшегося на поле, добежать до лидера сборной Португалии.
Ранее сообщалось, что португальская команда с разгромным счетом проиграла Нидерландам — 0:3.
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