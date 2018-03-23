Адриано: «Спартак» будет биться за чемпионство до конца" 

Форвард "Спартака" Луис Адриано отметил, что, несмотря на отрыв «Локомотива», «красно-белые» будут продолжать бороться за чемпионство.
— Отрыв «Локомотива» от «Спартака» сейчас составляет пять очков. Сильно переживали, что не получилось победить «железнодорожников» в первом весеннем туре?
— Чемпионат еще не завершен, будем бороться за титул до последнего. К тому же несколько команд, которые идут позади нас, по-прежнему в гонке.
— А в чем «Локо» превосходит остальных?
— Не стану говорить о конкуренте, лучше скажу о «Спартаке». В самом начале сезона мы часто теряли очки, делали ничьи там, где следовало побеждать. А «Локомотив» свои матчи выигрывал, поэтому и оторвался.
"Локомотив" лидирует в таблице РФПЛ с 49 очками, «Спартак» занимает второе место, набрав 44 балла.