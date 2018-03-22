Адриано: «Спартак» будет бороться за чемпионский титул до последнего"

"Чемпионат еще не завершен, будем бороться за титул до последнего. К тому же несколько команд, которые идут позади нас, по-прежнему в гонке. В самом начале сезона мы часто теряли очки, делали ничьи там, где следовало побеждать. А «Локомотив» свои матчи выигрывал, поэтому и оторвался", — приводят слова Адриано российские СМИ.

В данный момент «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков, но «железнодорожники» имеют одну игру в запасе.